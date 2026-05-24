Celebración del Tedeum: cuál es su origen y por qué se lleva a cabo cada 25 de mayo

La celebración del Tedeum es un rito que surgió antes del nacimiento de la Patria, pero que fue resignificado tras el 25 de mayo de 1810. Originalmente era considerada como una ceremonia en la que se mostraban unidos los poderes político y religioso.

Se trata de un evento protocolar e institucional que tiene sus orígenes en la Europa cristiana para jornadas de carácter público de gratitud. Además, tiene la función de ser un canto de alabanza y acción de gracias.

Cuándo se realizará el Tedeum

El Tedeum se llevará a cabo este lunes 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana con una misa solemne y de acción de gracias por la Patria en la que participará el presidente Javier Milei junto con su gabinete.

Según el cronograma, está previsto que los funcionarios arriben a Casa Rosada a las 9 y que cerca de las 9:30 caminen desde la explanada de Irigoyen hasta la Catedral acompañados por los Granaderos a Caballos.

Una vez que finalice la misa, cruzarán al Cabildo para participar del acto musical y tras estas acciones protocolares, habrá una reunión en Casa de Gobierno entre Milei y los principales ministros.

El origen del Tedeum

El nombre de esta celebración proviene del latín "" que se traduce en su forma más reconocida como "" y tendría su origen entre los siglos IV y V. La autoría de este himno cristiano es incierta, aunque una de las principales hipótesis es que uno de los impulsores sería el obispo Nicetas de Remesiana.

En Argentina esta celebración se adoptó luego de 1810 como una forma de celebrar el nacimiento de una nueva nación.

La primera vez que se celebró en territorio nacional fue el 30 de mayo de 1810, a tan solo cinco días de la formación de la nueva junta de gobierno.