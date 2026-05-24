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Domingo, 24 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
EN LA CATEDRAL

Javier Milei asistirá al Tedeum con su gabinete en medio de la interna libertaria

A la ceremonia que se realizará en la Catedral Metropolitana se espera que asistan el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, los principales protagonistas de la última disputa dentro de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei participará este lunes del Tedeum del 25 de mayo que se celebrará desde las 10 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El jefe de Estado asistirá con los integrantes de su gabinete para escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

En el encuentro se espera la presencia del asesor Santiago Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes estarán puestas todas las miradas ya que son los principales protagonistas de la disputa vinculada con la cuenta "@PeriodistaRufus", desde donde se realizaron críticas a integrantes del Gobierno y que desde "Las Fuerzas del Cielo", el espacio que lidera el asesor presidencial, atribuyen al legislador riojano. Si se saludarán o si habrá foto de unidad son algunas de las incógnitas por estas horas.

Quien no fue invitada a la ceremonia fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una muestra más del distanciamiento que tiene con el Presidente. De todas formas, este domingo la titular del Senado evitó profundizar la interna y publico en sus redes un mensaje de "fortaleza, paz y unidad".

Cómo será la ceremonia

Los equipos de protocolo y ceremonial del Gobierno convocaron a todo el Gabinete a Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral ubicaba a pocos metros. Luego de la oración, irán a la puerta del Cabildo de Mayo a entornar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por la Fanfarria Militar "Alto Perú".

Al término, regresarán al Palacio de Gobierno para dar inicio a la reunión de equipo que convocó y encabezará el Presidente.

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