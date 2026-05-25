Tras el Tedeum, Milei se reúne con su Gabinete para respaldar a Adorni y bajar la tensión por la interna oficialista

Luego de participar del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión "multipropósito" de Gabinete en Casa Rosada, en un contexto atravesado por disputas internas en el oficialismo y cuestionamientos dirigidos al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por un lado, sirve como una nueva señal de apoyo político de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hacia Adorni, quien quedó en el centro de la escena por las denuncias judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Por otro, busca contener las diferencias que se profundizaron en las últimas semanas entre sectores alineados con el asesor presidencial Santiago Caputo y el espacio que responde al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al funcionario Eduardo Lule Menem, ambos cercanos a Karina.

Además, a esas tensiones internas se sumó recientemente el malestar generado por el cruce entre Adorni y Patricia Bullrich. La actual senadora había reclamado públicamente que el jefe de Gabinete difundiera cuanto antes su declaración jurada patrimonial y después decidió presentar anticipadamente la propia para aumentar la presión política.

Bullrich participaría nuevamente del encuentro ministerial en Balcarce 50, tal como venía ocurriendo. No obstante, comenzaron a circular versiones dentro del oficialismo sobre un posible distanciamiento de la ex titular del PRO de estas reuniones "íntimas". El motivo sería el enojo que provocó en Milei su decisión de tomar distancia de la defensa cerrada que impulsa el Gobierno en favor de Adorni.