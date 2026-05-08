Milei encabezará una reunión de Gabinete en medio de la tensión interna por el caso Adorni

Este viernes desde las 14, en la Casa de Gobierno tendrá lugar una nueva reunión de Gabinete que estará encabezada por el presidente Javier Milei y secundada por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Será entonces cuando el equipo de gobierno vuelva a verse las caras en un clima de máxima tensión. Para completar el panorama, se prevé para una hora antes una nueva conferencia de prensa del ministro coordinador.

El último miércoles, la senadora nacional Patricia Bullrich generó uno de los mayores cimbronazos internos de la gestión libertaria al pedirle a Adorni que presente con premura su declaración jurada de bienes, en medio de los escándalos que se multiplican a diario.

"Ni en pedo se va", respondió el Presidente desde Estados Unidos, quien urgido debió interrumpir su gira para hacer control de daños. Un Milei ostensiblemente enojado se vio forzado a salir a respaldar a su jefe de Gabinete y cortar todo tipo de especulación.

Grieta en el Gobierno por el caso Adorni

En ese contexto se espera una reunión del Presidente, de Adorni y de Karina Milei con los ministros en la que los escándalos patrimoniales, de gastos y judiciales del ex vocero han abierto una nueva grieta en el gobierno: los que respaldan la posición del Presidente, y los que empujan para que Adorni dé un paso al costado y descomprima.

A la luz de las diferencias de criterio respecto a cómo manejar los escándalos que rodean al jefe de Gabinete, la cumbre libertaria se anticipa, por lo menos, tensa. En especial porque en la Casa Rosada no son pocos los que disfrutaron de que Bullrich marcara la cancha con algo que muchos dirigentes violetas ya pensaban.

Las declaraciones de Bullrich evidenciaron la grieta que hay en el Gobierno por el caso Adorni.

Desde el entorno de Adorni aseguraron a Crónica que será un encuentro "habitual" en el que Milei suele hacer un resumen del panorama económico y de la batalla cultural y luego exponen algunos integrantes de la mesa política. Igualmente, reconocen que los sondeos de opinión pública vienen reflejando una baja marcada. Hablan de ocho puntos, aunque relativizan la caída y señalan que el Presidente siempre "oscila" y que se puede recuperar.

Previamente, en horas de la mañana, el jefe de Gabinete se mezclará entre los trabajadores de la automotriz Mercedes-Benz. Se espera que dé un discurso ante las autoridades y los operarios de la nueva planta de la marca de origen alemán en Zárate-Campana.

Hay versiones cruzadas sobre si lo acompañará o no a la zona industrial bonaerense Karina Milei, quien este jueves estuvo en la provincia de San Juan para una expo minera con el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales pero sin Adorni.