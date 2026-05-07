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Jueves, 7 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
QUÉ DIJO

Adorni se defendió mientras sigue la investigación sobre su patrimonio: "No se me pasa por la cabeza irme"

El jefe de Gabinete también le quitó peso a la exigencia de Patricia Bullrich para que presente "de inmediato" la declaración jurada y aseguró que solo "spoileó" lo que hará.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dio una entrevista mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que arrojó gastos y compromisos de pago por más de 800 mil dólares.

"No me arrepiento de la decisión de haberme sumado al gobierno. Nunca se me pasó por la cabeza irme", arrojó el funcionario en una entrevista al streaming Neura.

En ese sentido, aseguró que "la Justicia va a aclarar todo" y va a esperar a ello para "ahí si hablar mucho", mientras siguen los cuestionamientos en torno a los gastos que realizó desde que es funcionario público con un sueldo que en enero era aún de 3,3 millones de pesos por mes.

Por su parte, agradeció el apoyo de Milei, que dijo el último miércoles que "ni en pedo se va" su jefe de Gabinete.

"Me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual que me da. Independientemente de las declaraciones públicas, ¿no? Que por supuesto son contundentes. El Presidente tiene convicciones muy firmes", afirmó Adorni.

La respuesta a Bullrich

Adorni también se refirió a las declaraciones de Bullrich, que exigió que el jefe de Gabinete presente "de inmediato" su declaración jurada "si tiene todo en orden como dice".

"Pato es una fenómena. Espoileó lo de la declaración jurada porque todo el mundo sabía que la iba a presentar antes", dijo Adorni.

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