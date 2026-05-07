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Jueves, 7 de mayo de 2026

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BAJO LA LUPA

Imputaron a Demian Reidel: será investigado por los gastos hechos con las tarjetas de la empresa estatal Nucloeléctrica

El fiscal Ramiro González llevó adelante la imputación en una causa que lleva el juez Daniel Rafecas. Investigan los consumos cargados a las tarjetas de la entidad de la que fue titular.

Un ex funcionario quedó imputado por la Justicia: se trata de Demian Reidel, que fue imputado en la causa por los gastos con las tarjetas coorporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica SA.

Durante ese período, Reidel era titular de esta entidad, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La imputación fue realizada por el fiscal Ramiro González, en una causa que tiene a cargo el juez Daniel Rafecas, y se investigan gastos por USS$ 313.000 "ajenos a Nucleoeléctrica SA y a cualquier finalidad" vinculada a la empresa.

De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, con 100 tarjetas corporativas se abonaron 45 gastos en free shops por u$s5.957; compras en tiendas de ropa (Adidas, Reebok, El Corte Inglés, Primark) por u$s1.224,54; estadías en hoteles cinco estrellas en San Francisco, Viena, Miami, Singapur y Washington; consumos en El pub pirata en Madrid por u$s765 y adelantos en efectivo por $60.300.000.

Noticia en desarrollo. 

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