El oficialismo ploteó una oficina con un león y la oposición denunció uso partidario

Un grupo de trabajadores intervino el pasado martes el quinto piso del Anexo A de la Cámara de Diputados para colocar un ploteo autoadhesivo en una oficina utilizada por el bloque de La Libertad Avanza.

La imagen, que cubre una pared de vidrio, muestra el logo de la fuerza política, una bandera argentina y la gigantografía de un león que con sus patas "abraza" la cúpula del Congreso de la Nación.

El hecho generó una reacción inmediata de diversos sectores de la oposición.

El diputado Carlos Daniel Castagneto, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para expresar su "más enérgico repudio" ante la colocación de símbolos partidarios.

El legislador argumenta que la medida contradice el Decreto N.º 1084/2024 firmado por el presidente Javier Milei, el cual establece que la identificación de edificios y oficinas públicas no debe basarse en intereses políticos para evitar la confusión entre lo público y lo partidario.

Pedidos de informe y legalidad

La controversia escaló con la intervención de otros bloques. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, elevó una nota formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, exigiendo precisiones sobre quién autorizó la obra y el origen de los fondos.

Por su parte, la legisladora Florencia Carignano y el socialista Esteban Paulón también cuestionaron la estética y el mensaje de la intervención en un ámbito institucional.

Según los fundamentos de los reclamos, el uso de imágenes partidarias desvirtúa el espíritu de las normas de ética pública.

En ese sentido, el proyecto de la oposición señala que "la denominación y/o identificación de oficinas y espacios públicos no debería estar basada en intereses políticos partidarios", citando textualmente la normativa vigente que busca desvincular la acción del Estado de cualquier partido político.

%uD83D%uDEA8%u2022En esto gastan la plata , están en lo importante los diputados de LLA pic.twitter.com/hVLBKn5VQl — Florencia Carignano (@florcarignanook) May 5, 2026

La respuesta del oficialismo

Ante las críticas, desde el bloque de La Libertad Avanza minimizaron el conflicto. Fuentes del oficialismo aseguraron que cada legislador tiene la libertad de decorar su área de trabajo según su criterio.

Asimismo, aclararon que la contratación del servicio y los materiales utilizados fueron costeados con fondos propios de los diputados del bloque y no con presupuesto de la Cámara de Diputados.