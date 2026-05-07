Javier Milei anunció el envío del "Súper RIGI" al Congreso: "Mega bomba desde el avión presidencial"

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno avanzará con un nuevo esquema de beneficios para inversiones de gran escala y anticipó que enviará al Congreso un proyecto denominado "Súper RIGI", una versión ampliada del régimen vigente.



El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta de X, mientras se encontraba en viaje oficial a Estados Unidos. Allí definió la iniciativa como una "Mega bomba desde el avión presidencial" y aseguró que el nuevo plan ofrecerá condiciones más favorables que las contempladas en el actual Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", escribió Milei.

De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, el objetivo será impulsar actividades económicas emergentes y atraer inversiones vinculadas con industrias consideradas estratégicas para el futuro productivo del país.

"Servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos", afirmó, sobre la iniciativa.

La propuesta todavía no fue presentada formalmente en el Congreso, aunque desde el oficialismo anticipan que incluirá incentivos superiores a los ya establecidos en el RIGI aprobado junto con la Ley Bases.

El Gobierno apuesta a que el nuevo régimen funcione como una herramienta para captar capitales de largo plazo y acelerar proyectos de gran magnitud en áreas innovadoras de la economía argentina.

Los proyectos RIGI que ya están en marcha

Durante la gira oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la empresa Chevron garantizó una inversión superior a los USD 10.000 millones supeditada a este régimen.

El funcionario destacó que los detalles de dicho desembolso se formalizarán en los próximos días, integrándose a la nómina de capitales externos que buscan previsibilidad cambiaria y aduanera.

Los registros oficiales indican que el volumen total de capitales vinculados al RIGI asciende a USD 94.965 millones, cifra que contempla tanto los proyectos con aprobación final como aquellos en proceso de evaluación. De ese total, existen 22 iniciativas pendientes que representan una inversión potencial de USD 67.755 millones, concentradas principalmente en los rubros extractivos.

Hasta la fecha, las inversiones ya aprobadas bajo el esquema original suman USD 27.210 millones. Entre los proyectos destacados se encuentra el oleoducto Vaca Muerta Sur, liderado por un consorcio encabezado por YPF, que prevé un desembolso de USD 2.900 millones para expandir la infraestructura de transporte de hidrocarburos en la provincia de Río Negro.

En el sector del gas, la firma Southern Energy contempla la instalación de una unidad flotante de licuefacción en el Golfo de San Matías. Este proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) estima una inversión de USD 15.156 millones en un plazo de dos décadas, posicionándose como una de las iniciativas de mayor envergadura dentro del régimen.

La minería de litio y cobre también cuenta con inversiones programadas. Empresas como Río Tinto, Galán Lithium y McEwen Copper han comprometido fondos para plantas de procesamiento en Salta, Catamarca y San Juan. Solo el proyecto de cobre "Los Azules" prevé la creación de más de 7.300 puestos de trabajo y una inversión de USD 2.672 millones.

Por su parte, el sector de energías renovables incluye el parque solar "El Quemado" en Mendoza y el parque eólico Olavarría en Buenos Aires. Estas obras buscan diversificar la matriz energética nacional y cuentan con la participación de compañías como YPF Luz, PCR y Acindar, sumando inversiones que superan los USD 480 millones entre ambos proyectos.

En el ámbito industrial y logístico, la empresa Sidersa destinará USD 286 millones a una planta de acero en San Nicolás, mientras que Terminales y Servicios SA construirá una terminal portuaria multipropósito en Santa Fe. Estas inversiones están orientadas a mejorar la capacidad exportadora y la infraestructura de servicios para el sector agroindustrial.

En tanto, el sector aurífero y de plata reportó la reactivación de yacimientos como Gualcamayo y la ampliación de Veladero en San Juan, junto con el proyecto Diablillos en la zona cordillerana. Estas operaciones, bajo el amparo de los beneficios del RIGI, proyectan exportaciones por miles de millones de dólares y el sostenimiento de economías regionales en el oeste del país.

¿Qué es el RIGI?

El RIGI vigente es un sistema de beneficios diseñado para proyectos de gran escala en áreas estratégicas como energía, minería, infraestructura e industria. Actualmente, ofrece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación y mecanismos de estabilidad tributaria por un plazo prolongado, además del acceso a arbitrajes internacionales.