Interna libertaria: Ramiro Marra y Agustín Laje sostienen que "le mienten al presidente"

La tensión dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta públicamente luego de que Ramiro Marra y Agustín Laje apuntaran contra sectores del oficialismo y afirmaran que al presidente Javier Milei "le mienten". El exlegislador porteño sostuvo que él mismo lo "sufrió en carne propia", mientras que el escritor libertario advirtió sobre el impacto que puede tener la desinformación dentro del espacio.

El conflicto interno se intensificó después de las acusaciones cruzadas en torno al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señalado por sectores cercanos a Santiago Caputo por el supuesto uso de cuentas anónimas en redes sociales para atacar dirigentes y anticipar movimientos políticos.

Aunque el presidente Javier Milei buscó bajar el tono de la polémica y defendió tanto a Menem como a Caputo, las repercusiones continuaron creciendo dentro del universo libertario.

Uno de los que se expresó fue Ramiro Marra, quien publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X. "Lo sufrí en carne propia", escribió, en referencia a las versiones que -según su visión- llegan distorsionadas al mandatario.

SÍ, LE MIENTEN.



Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente.



La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 21, 2026

"A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente", agregó. Además, dejó una frase que rápidamente se viralizó entre dirigentes y militantes libertarios: "La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman".

Marra fue expulsado de La Libertad Avanza en enero de 2025 luego de votar a favor del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que desde el oficialismo consideraron contraria a la línea política impulsada por Milei.

En la misma línea se manifestó Agustín Laje, quien aseguró que le "molesta constatar que le están mintiendo al Presidente". Para el referente libertario, la situación es "inaceptable" y representa un riesgo para el propio Gobierno. "Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro", sostuvo.

El Gordo Dan también se sumó a la polémica

Otro de los que alimentó la discusión interna fue Daniel Parisini, una de las figuras más cercanas al ecosistema digital libertario. El conductor del canal de streaming Carajo afirmó estar "convencido" de que las publicaciones atribuidas a Menem no fueron inventadas.

"No es algo fabricado", aseguró frente a cámara, y remarcó que, según su visión, al Presidente "le mintieron" sobre el origen de la cuenta señalada.