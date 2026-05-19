Después del Tedeum, Javier Milei reúne al Gabinete en la Casa Rosada

"Al que no le gusta, se va", fue el límite que trazó el presidente de la Nación, Javier Milei, ante los ministros en la última reunión de Gabinete sobre su respaldo a Manuel Adorni. La frase trascendió pocas horas después y el próximo lunes habrá reencuentro en la Casa Rosada a puertas cerradas tras el Tedeum del 25 de mayo.

Milei, sus ministros y otros funcionarios asistirán el lunes feriado a la ceremonia en la Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de Mayo. Luego, será el momento de atender la gestión y para ello citó al Gabinete completo.

Fuentes oficiales confirmaron la cita para el mediodía, en tanto, habrá otro mitin de mesa política el martes, por ahora, sin Milei.

La mesa política se reúne el martes 26 a las 11.

La expectativa recorre ambos encuentros de la primer plana del gobierno de La Libertad Avanza mientras las internas siguen al rojo vivo, por publicaciones en las redes sociales.

En la reunión de Gabinete del lunes se espera a Milei, Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo; los ministros del equipo de gobierno, entre ellos Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud), entre otros.

Luego de trascendiera el ultimátum de Milei sobre Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, le puso"paños fríos" a la situación y dijo que el Presidente tiene una "emocionalidad importante".

Fue al ingresar a la exposición agraria JONAGRO, que se realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuando a la senadora le preguntaron por la última reunión de Gabinete y respondió que "el Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo".