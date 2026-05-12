Manuel Adorni y Patricia Bullrich, cara a cara en una nueva reunión de la mesa política del Gobierno

La administración de Javier Milei tendrá una reunión de mesa política a a partir de la 16 de este martes en la Casa Rosada, con la particularidad de que volverán a "verse las caras" el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y Patricia Bullrich, tras los dichos de esta última sobre el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En tanto, en la reunión estarán presentes Karina Milei, el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli.

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El oficialismo se concentrará en la agenda parlamentaria y acelerar varios proyectos que considera prioritarios para correr el eje de Adorni, de hecho, espera que el Congreso empiece a debatir el proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.

Además, en Diputados, LLA intentará avanzar este martes con el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que quedó trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.

Si consigue destrabar ese debate, el oficialismo planea llevar al recinto la próxima semana otros proyectos, entre ellos la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.

¿Interpelación a Manuel Adorni?

Por otra parte, la agenda legislativa estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni, ya que sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.

La reunión en Casa Rosada estará atravesada por la causa Adorni. Este lunes, el juez federal Ariel Lijo solicitó información sobre contratos entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti y empresas contratistas del Estado. La medida forma parte de una investigación iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano para determinar si existieron irregularidades en adjudicaciones vinculadas con la compañía de coaching.

¿Cómo sigue la causa?

En simultáneo, sigue abierta la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario. Días atrás, Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa, para avanzar sobre movimientos patrimoniales vinculados con la compra y remodelación de una propiedad en Exaltación de la Cruz.

Pese al avance de las investigaciones, Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. "No voy a ejecutar gente honesta", afirmó el Presidente en una entrevista televisiva, donde sostuvo además que Adorni tiene "todo en regla".

Negociaciones en el Senado

En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.

La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.







