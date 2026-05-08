Bullrich justificó su reclamo a Adorni: "Las cosas en un gobierno hay que hablarlas"

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, defendió el reclamo que le hizo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que aclare su situación patrimonial "cuanto antes" en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Las cosas en un gobierno hay que hablarlas, siempre es bueno. Yo siempre fui así. Siempre fui un poquito rebelde y lo voy a seguir siendo", subrayó la ex ministra de Seguridad Nacional en una entrevista televisiva que brindó durante una recorrida por la Ciudad de Buenos Aires.

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No obstante, evitó profundizar sobre sus dichos que evidenciaron la grieta que existe dentro del Gobierno de Javier Milei por el escándalo que tiene al ministro coordinador como protagonista. "Yo ya dije lo que tenía que decir y no quiero volver sobre eso", sentenció.

El miércoles último, la senadora nacional consideró que la presentación de la declaración jurada de los bienes del ministro coordinador tenía que hacerse de "inmediato".

Y argumentó: "Porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba, cuanto antes, mejor. Estamos empantanados".

Bullrich manifestó que "es importante" tanto para Adorni como para el jefe de Estado que "esto se aclare lo antes posible".

La ex ministra de Seguridad Nacional añadió: "Y él (por el ministro coordinador), en sus manos, tiene la herramienta".

Bullrich confirmó que asistirá a la reunión de Gabinete

Pese a las tensiones internas dentro de LLA, Bullrich confirmó que asistirá este viernes a la reunión de Gabinete, en la que también estarán Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y Adorni, entre otros funcionarios. "Fui invitada", indicó la legisladora nacional.

El inicio del encuentro está programado para las 14 y se prevé que el Presidente busque saldar las tensiones internas surgidas por las denuncias sobre la situación patrimonial de Adorni.