Adorni trató de bajarle el tono a la presión de Bullrich: "Es una fenómena"

El pedido de Patricia Bullrich para que Manuel Adorni aclare "cuanto antes" su situación patrimonial en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito expuso la grieta que el escándalo generó dentro del Gobierno. No obstante, en las últimas horas el jefe de Gabinete intentó minimizar la presión que ejerció la senadora nacional.

"Pato es una fenómena. Espoileó lo de la declaración jurada porque todo el mundo sabía que la iba a presentar antes", aseguró Adorni en una entrevista que concedió al canal de streaming Neura. Sin embargo, no precisó la fecha en la que lo va a hacer.

En tanto, sobre las declaraciones de Bullrich agregó: "Si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar, pero, ¿cómo lo voy a tomar mal? Era algo que internamente sabíamos todos".

"Esto me pasó porque soy una parte de Milei"

Por otra parte, el ministro coordinador valoró el respaldo que recibe del presidente Javier Milei y sostuvo que el jefe de Estado "sabe la verdad".

Además indicó que hubo otros casos judiciales en el que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y "nadie habló". "Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei", manifestó sobre la denuncia en su contra.

En este marco, también ponderó el apoyo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su principal sostén en el Gobierno junto al Presidente. "Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Y está donde tiene que estar. Es muy importante en todo, es una persona maravillosa", expresó.

Por último, Adorni subrayó: "Voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida normal, como la que tenía, dentro de la normalidad absoluta que es todo esto".