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Viernes, 8 de mayo de 2026

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ACTIVIDAD

Patricia Bullrich recorrió CABA junto a dirigentes de LLA y volvió a referirse a Adorni

La jefa del bloque de senadores del oficialismo realizó esta recorrida poco después de haber exigido a Manuel Adorni que presente su declaración jurada.

SGorostiaga

La senadora nacional, Patricia Bullrich, realizó una recorrida por el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este viernes por la tarde acompañada de dirigentes de La Libertad Avanza.

La ex ministra de Seguridad se mostró en el barrio de Lugano para charlar con los comerciantes de la zona.

La actividad se realizó a pocos dìas de que la ex funcionaria libertaria quede en el foco de los medios tras apuntar contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y exigirle que presente las declaraciones juradas en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

Bulrrich recorrió Lugano este viernes.
Bulrrich recorrió Lugano este viernes.

Estuvo acompañada de la presidenta de La Libertad Avanza en CABA y legisladora porteña, Pilar Ramirez y el integrante del bloque en la legislatura Juan Pablo Arenaza.

El pedido a Adorni

Luego de lo que fueron la catarata de funcionarios que salieron a hablar de las declaraciones de este miércoles por parte de Bullrich, la senadora volvió a reiterar su reclamo al jefe de Gabinete.

"Fui taxativa, clarita", resaltó la ex ministra de Seguridad al referirse a la exigencia a Adorni para que presente su declaración jurada.

"No quiero volver a un tema que ya lo dije, lo defendí, fui taxativa, clarita. Y ya está, no quiero repetirlo. Todos saben lo que dije y lo que pienso", subrayó Bullrich.

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