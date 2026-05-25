Javier Milei aseguró estar siguiendo "el camino de nuestros próceres" en un video animado con Manuel Belgrano

El presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un video animado en el que recrea un viaje al 2026 de Manuel Belgrano con la premisa de saber "cómo será la Argentina del futuro" como parte de los festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo.

Belgrano, que fue uno de los seis vocales con los que contó la Primera Junta de gobierno desde el 25 de mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata, aparece como uno de los protagonistas de esta historia tras llegar a una Casa Rosada colmada de argentinos celebrando.

Este video está adaptado al formato "lego" y detalla cómo el prócer viaja desde 1810 a un lapso entre 2023 y 2026 para descubrir en que se había transformado Argentina durante más de 200 años de historia.

Al llegar a las vallas de contención, rodeado de personas con banderas argentinas o con carteles alusivos al oficialismo como "Viva la Libertad", el animado Belgrano observa que la figura presidencial de Javier Milei está saludando desde el balcón de la Casa Rosada, acompañado de la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Estos dos, al darse cuenta que el vocal de la Primera Junta estaba entre el público lo invitan a subir.

El camino que recorre Belgrano en su viaje a la actualidad.

"Siguiendo el camino de nuestros próceres. Feliz 25 de mayo para todos los argentinos", reza la última parte del video que fue publicado en la cuenta oficial del presidente en Instagram y replicado también en X.

Acompañando el video, que tiene una duración aproximada de un minuto, Javier Milei sostuvo la frase "viva la patria" y su característica muletilla de campaña "VLLC".

Además, el presidente reposteó en X un mensaje del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que asegura que "hace 216 años comenzaba una historia de libertad".