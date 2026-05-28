Caputo vaticinó que "en 2027 la economía se va a llevar puesta a la política y Milei ganará cómodamente"

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves del Latam Economic Forum, que se realiza en Parque Norte y al que también asistirá el presidente Javier Milei que será el encargado del cierre del evento.

En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda realizó una férrea defensa de la gestión económica de La Libertad Avanza y vaticinó que en las próximas elecciones "el Presidente va a ganar las elecciones".

"Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política", confió Caputó y aseveró que el próximo "va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar".

En este punto, recalcó que "la gente no es tonta y por algo en octubre se ganó por 17 puntos". "No hay duda de que este es el camino correcto y que la mayoría va a seguir confiando y votando en esto. No subestimemos a los argentinos", subrayó.

Asimismo, el ministro criticó los mensajes que, según consideró, buscan instalar que "la gente no llega a fin de mes" y que "antes estaba mejor", al sostener que se trata de una visión parcial de la situación económica. Al respecto, enfatizó que, de acuerdo con los indicadores oficiales, "12 millones de personas salieron de la pobreza". "Hay un 25% de la población que definitivamente ya está mejor", añadió.

Caputo anticipó una inflación de 20% anual

Caputo, por otra parte, afirmó que "la inflación vuelve a estar a la baja" al tiempo que apuntó que "las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%", con lo cual "no se espera ningún cimbronazo".

"En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún", aseguró el jefe del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo anticipó una inflación de 20% anual.

Al defender la gestión económica, sostuvo que "las inversiones realmente están viniendo" y es "un poco lo que va a cambiar realmente la matriz productiva del país".

"Hoy hay una divergencia probablemente nunca vista entre los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando", sentenció.

El Latam Economic Forum se lleva a cabo en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. Milei estará en la actividad de cierre alrededor de las 12 y se espera que en su disertación repasará los puntos más sobresalientes de su gestión.