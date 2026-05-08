Carlos Melconian advirtió que "Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón"

Cambia, todo cambia, como decía la canción. El economista Carlos Melconian -que en 2024 acompañó las ideas de LLA-, analizó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y lanzó una contundente advertencia sobre el impacto desigual del actual modelo. "Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón", afirmó al describir el destino de los dólares generados por las exportaciones energéticas.

Durante una entrevista en el programa Buenas Tardes China, conducido por Jairo Straccia, Melconian sostuvo que la economía argentina muestra un fuerte contraste entre los sectores exportadores y el resto de la actividad vinculada al consumo y al mercado interno.

"El motor que ratea es mucho más grande que el motor que anda bien en términos de actividad", aseguró el ex presidente del Banco Nación.

El diagnóstico de Melconian sobre la economía

El economista explicó que actualmente conviven sectores dinámicos ligados a las exportaciones con una economía doméstica "planchada", especialmente en áreas como el comercio, la industria manufacturera y el consumo.

Según planteó, el ingreso de divisas depende hoy de tres factores principales: una "súper recontra cosecha", el crecimiento de Vaca Muerta y el bajo nivel de importaciones producto de la recesión.

Sin embargo, advirtió que ese ingreso de dólares no genera un impacto inmediato sobre el empleo ni sobre la actividad económica. "La preocupación mía es que Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón", sostuvo.

Para explicar ese fenómeno, utilizó una metáfora sobre el funcionamiento de la economía argentina. "En divisas tenemos un auto chico con un motor fenomenal, pero en actividad tenemos una carrocería enorme con un motorcito de dos cilindros", describió.

Críticas al modelo de Javier Milei

Melconian reconoció que el Gobierno tuvo mérito en no obstaculizar sectores exportadores como la energía, el trigo o la carne. Sin embargo, aclaró que eso no alcanza para resolver los problemas estructurales de la economía argentina.

Además, reclamó que la administración de Milei deje de lado "por un momento" las discusiones ideológicas y avance con medidas destinadas a reactivar el consumo y la actividad económica.

"El 70% de la economía vinculada al mercado interno sigue postergada", advirtió.

El economista también cuestionó el funcionamiento general del programa económico y aseguró que opera "como un proceso de prueba y error", en lugar de responder a un plan previamente diseñado.

El impacto político sobre la economía

Durante la entrevista, Melconian sostuvo además que "la política influye en la economía" y vinculó los recientes conflictos internos del oficialismo con el clima económico.

En referencia al caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó: "Un medidómetro no hay, pero mejor no tener el escándalo que tenerlo".

Según explicó, las tensiones políticas obligaron al presidente Javier Milei a adoptar actitudes "que no son las más aconsejables" y consideró que todavía no está claro "cómo es políticamente hablando" el actual Gobierno.

El ex titular del Banco Nación definió además a la actual gestión como "una administración de transición" y sostuvo que todavía resta ver cuáles serán sus verdaderos legados económicos en el mediano plazo.

En el tramo final de la entrevista, también apuntó contra ciertos discursos oficiales sobre la acumulación de dólares y aseguró que muchas veces forman parte de "definiciones grandilocuentes".

Finalmente, al hablar sobre el funcionamiento interno de los equipos económicos, afirmó que todos los gobiernos "tienen un predicador", aunque aclaró que "las decisiones no pasan por el predicador", en una referencia indirecta al entorno económico del oficialismo.