Luis Caputo destacó la vigencia del acuerdo UE-Mercosur como un eje clave para la economía

En el marco del Día del Trabajador, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este viernes la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El funcionario calificó el tratado como "un activo de enorme valor estratégico para Argentina", destacando que el mercado europeo representa actualmente el segundo destino de exportación para el país, con un flujo comercial que ronda los 9.000 millones de dólares.

El acuerdo UE MCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 mil millones.... — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 1, 2026

Proyecciones de crecimiento y sectores beneficiados

Según los datos difundidos por el titular de la cartera económica, se espera un impacto inmediato en la balanza comercial.

"Producto del Acuerdo, se proyecta que las expos nacionales a la UE aumentarían 76% en los primeros 5 años y 122% a 10 años", detalló Luis Caputo.

Este incremento se explicaría por un alza del 15% en los despachos agroindustriales -con foco en carnes, pesca, vinos y cítricos- y un 30% en manufacturas industriales como autopartes y químicos.

No obstante, el ministro subrayó que el salto más significativo provendría de los denominados productos emergentes.

El funcionario señaló que el mayor potencial de expansión se encuentra en las exportaciones de energía, cobre y litio, sectores que traccionarían el grueso de las nuevas divisas bajo el nuevo marco regulatorio.

Inversión extranjera y apertura de mercado

El ministro también enfatizó la relevancia de la Unión Europea como principal fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina, con un stock actual de 75.000 millones de dólares.

"El acuerdo crea un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad, facilitando las decisiones de inversión", afirmó Caputo, tras comparar el éxito de tratados similares en países como Chile, México y Colombia.

En términos arancelarios, el pacto implica la liberalización del 92% de las importaciones provenientes del Mercosur. Para el sector agrícola argentino, esto supone un beneficio para el 99% de sus ventas al bloque europeo.

El jefe de la cartera económica concluyó su mensaje con un reconocimiento a la gestión del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y al canciller, Pablo Quirno, por la culminación del proceso de integración.