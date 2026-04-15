Los ejes que el Gobierno pactó con el FMI para destrabar fondos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó el cumplimiento de las metas técnicas de la Argentina, lo que permitirá el ingreso de US$1.000 millones una vez que el directorio formalice el aval.

Para alcanzar esta instancia, el equipo económico nacional suscribió un compromiso que abarca cinco frentes estratégicos, orientados a profundizar la desinflación y consolidar el equilibrio de las cuentas públicas iniciado en abril del año pasado.

Metas fiscales y política monetaria

El equilibrio fiscal se mantiene como el ancla fundamental del programa.

El Gobierno ratificó que buscará alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI este año a través de un control estricto de las erogaciones. Según el organismo, las reformas previstas en los sistemas tributarios y de pensiones "mejoren aún más la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal".

En el plano monetario, se mantendrá una política restrictiva con el objetivo de profundizar el proceso de desinflación. El acuerdo contempla la implementación de bandas cambiarias más amplias y una mayor transparencia en las operaciones.

Para ello, el Ejecutivo comenzará a publicar un informe trimestral que evalúe el desempeño de los objetivos monetarios frente a las metas pautadas con el organismo.

Reservas y financiamiento externo

Un punto central del compromiso es el fortalecimiento del Banco Central. Se proyecta que las reservas internacionales netas crezcan al menos US$8.000 millones en 2026.

Para lograrlo, la autoridad monetaria deberá realizar compras de divisas por un monto mínimo de US$10.000 millones durante el presente año.

Respecto al financiamiento, la estrategia oficial se basará en la emisión de deuda en moneda extranjera, las privatizaciones y operaciones de recompra (repo) respaldadas por instituciones internacionales.

El objetivo final, según el FMI, es que estas medidas permitan un "acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales".

Reformas de estructura

Finalmente, el programa pone énfasis en la desregulación de la economía y la productividad.

El organismo destacó que las reformas estructurales se centrarán en impulsar el empleo formal y la inversión privada en sectores clave. El plan apunta a potenciar la capacidad exportadora de la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento como motores para la recuperación económica.