Elogios por las reformas y presión por las reservas: el balance del FMI sobre la economía argentina

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) completó la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y habilitó un desembolso inmediato de u$s1.000 millones, con lo que el total girado desde la firma del programa asciende a u$s15.800 millones. El arreglo, aprobado el 11 de abril de 2025 por un total de u$s20.000 millones, fue evaluado de manera positiva en términos generales, aunque el organismo dejó advertencias concretas sobre los puntos pendientes.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, destacó que las autoridades argentinas "continuaron realizando avances sólidos en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado". En ese sentido, el directorio valoró tres logros concretos: la caída pronunciada de la inflación anual, el primer superávit fiscal primario en años y los anuncios de inversión extranjera directa. El organismo proyecta que la economía argentina crecerá un 3,5% en 2026 y que la inflación cerrará el año en torno al 25%.

Los elogios: fiscal, laboral y reformas estructurales

El FMI ponderó especialmente la aprobación de legislación en materia fiscal, comercial y laboral, así como los ajustes realizados al esquema monetario y cambiario. Georgieva señaló que el Gobierno mantiene su compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal de caja en 2026, sostenido en la reducción de subsidios energéticos, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional. Los directores calificaron de "impresionante" el progreso en desregulación y reformas, y lo vincularon directamente con el incremento en los anuncios de inversión extranjera.

El organismo también destacó los avances del Banco Central en materia de acumulación de reservas desde que se implementaron ajustes al marco cambiario, y valoró la mayor flexibilidad del tipo de cambio como un factor que fortaleció la confianza de los mercados.

Las advertencias: reservas, supervisión y vulnerabilidades externas

Pese al tono positivo, el directorio fue explícito en señalar que la meta de acumulación de reservas netas internacionales a fines de diciembre de 2025 no fue cumplida y que el desempeño del programa "fue dispar hasta fin de 2025". Ante ese diagnóstico, instó a las autoridades a acelerar la compra de reservas y a superar el objetivo fijado para este año.

El FMI también remarcó la necesidad de que la Argentina recupere acceso a los mercados internacionales de capitales para refinanciar los vencimientos de deuda en moneda extranjera del sector público y, en el mediano plazo, reducir la exposición al propio Fondo. En paralelo, los directores pidieron fortalecer la independencia del Banco Central, mejorar la publicación de datos de inflación y avanzar en los marcos regulatorios para profundizar el mercado de capitales sin generar nuevas vulnerabilidades financieras.