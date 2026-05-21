El Gobierno anticipó que el FMI tratará hoy la revisión del acuerdo para destrabar el giro de US$1000 millones

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este jueves para analizar la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. De aprobarse, el país recibirá un nuevo desembolso por US$1000 millones.

"Hoy va a directorio la segunda revisión del FMI", adelantó Daza, en referencia al entendimiento técnico que el organismo y el Gobierno habían anunciado a mediados de abril.

La revisión se enmarca en el programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por US$20.000 millones, que contempla auditorías periódicas vinculadas al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas.

La portavoz del Fondo, Julie Kozack, ya había anticipado que la junta ejecutiva trataría el caso argentino esta semana, aunque hasta ahora no se había confirmado la fecha exacta.

En caso de que el directorio apruebe la revisión, la Argentina recibirá un nuevo giro de US$1000 millones. Con ese desembolso, el país ya habrá accedido a cerca del 80% de los fondos acordados entre el organismo y la gestión de Javier Milei.

El Gobierno busca nuevas fuentes de financiamiento

Por otra parte, Daza aseguró que el equipo económico también avanza en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una garantía de US$2000 millones destinada a cubrir vencimientos de deuda.

"El Banco Mundial y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) nos otorgarán una garantía por US$2000 millones de dólares. Ahora resta la aprobación del directorio", afirmó el funcionario.

Según explicó, la participación de MIGA representa un respaldo importante debido a la baja calificación crediticia de la Argentina. "Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C", señaló.

Además, indicó que inicialmente el pedido se había realizado al Banco Interamericano de Desarrollo, aunque luego se sumó MIGA por decisión de los organismos internacionales.

"Se nos están abriendo fuentes de financiamiento, mes a mes. El programa económico argentino lo está viendo todo el mundo", sostuvo Daza en declaraciones a El Cronista.

El plan financiero para 2027

En otro tramo de la entrevista, el viceministro explicó que el Ministerio de Economía ya comenzó a trabajar en el programa financiero para 2027 con el objetivo de llegar a ese año "con un colchón" que permita afrontar vencimientos y sostener la estabilidad económica.

"Nuestra intención es llegar al programa financiero de 2027 con un colchón", concluyó.