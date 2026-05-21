Ley de Zonas Frías: las 15 provincias que podrían perder el subsidio al gas

El Gobierno de Javier Milei logró aprobar en Diputados y girar al Senado el proyecto de ley que modifica el régimen de Zonas Frías, con el objetivo de recortar los subsidios al gas natural en gran parte del país y restringir el beneficio automático a un grupo reducido de usuarios.

La iniciativa busca dar de baja la ampliación territorial implementada en 2021, la cual abarcaba a millones de hogares de ingresos medios y altos. Con esta reforma, la bonificación total en la tarifa del gas se mantendrá exclusivamente para los residentes de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza.

El oficialismo celebró la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el resto de las regiones que hoy están alcanzadas por la norma, el descuento quedará limitado únicamente a aquellos usuarios que acrediten una situación de vulnerabilidad social.

Según las proyecciones oficiales debatidas, la entrada en vigencia de esta ley significará la pérdida del beneficio para aproximadamente 1,6 millones de hogares en todo el territorio nacional.

El impacto geográfico directo de la medida alcanzará a municipios y departamentos distribuidos en 15 provincias argentinas, las cuales sufrirán modificaciones en el cálculo de sus tarifas eléctricas y de gas.

Una a una, las 15 provincias que perderían el subsidio al gas

Las 15 provincias que perderían el subsidio son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.

132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones

La media sanción se obtuvo tras una sesión donde el oficialismo cosechó 132 votos afirmativos, frente a 105 negativos y 4 abstenciones. Para alcanzar la mayoría, el bloque gubernamental debió tejer alianzas de último momento con sectores de la oposición dialoguista y legisladores vinculados a gobernadores provinciales.

Las negociaciones clave para destrabar el texto incluyeron compromisos formales por parte de la Casa Rosada para otorgar futuras compensaciones energéticas a las provincias del norte del país.

El proyecto de ley ya fue remitido formalmente a la Cámara de Senadores, donde comenzará su tratamiento en comisiones para definir si se convierte en ley o regresa con modificaciones a la cámara baja.