Diputados: el oficialismo le dio media sanción a la Ley Hojarasca que deroga 70 normas sin uso

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, una de las iniciativas centrales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.

Con 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, el oficialismo logró media sanción para la propuesta que busca derogar más de 70 leyes consideradas obsoletas.

El expediente fue girado al Senado, donde la administración nacional buscará obtener la sanción definitiva en las próximas semanas.

Durante la misma jornada legislativa, la Cámara Baja mantendrá la actividad para tratar la redefinición del alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por zona fría.

La agenda del día también contempla el tratamiento de convenios internacionales y un homenaje con medallas de honor a veteranos de las islas Malvinas.

Los argumentos del oficialismo en el recinto

El miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto frente a las críticas de la oposición y cuestionó el exceso de regulaciones de la política tradicional.

El legislador de La Libertad Avanza sostuvo que las normas deben limitarse a resguardar los derechos individuales y calificó de perjudicial el laberinto regulatorio actual.

Por su parte, el diputado santafesino Nicolás Mayoraz detalló los criterios técnicos de la purga normativa y mencionó la eliminación de reglamentaciones superadas por la tecnología o que restringen libertades individuales injustificadamente.

"El punto central de la Ley Hojarasca es el paradigma de la libertad. Estamos hablando de la batalla cultural que nos planeta el presidente: cambiar ese paradigma del Estado omnipresente", fundamentó el referente libertario.

Rechazo y críticas de los bloques opositores

Desde las bancadas opositoras manifestaron un enérgico rechazo a la propuesta oficialista.

El diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, votó en contra de la iniciativa parlamentaria y argumentó que el proyecto gubernamental constituye una maniobra de distracción para avanzar con el desmantelamiento de las estructuras públicas de control.

En una línea similar, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, desestimó el carácter inofensivo de las derogaciones propuestas y criticó con dureza a los legisladores que acompañaron la votación en el recinto.

"Hay que ser muy termo para votar una ley como ésta. No van a haber más de dos o tres diputados que van a levantar la mano para votar esta ley que tengan alguna idea de que se trata", sentenció la legisladora de izquierda.