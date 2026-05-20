El oficialismo buscará avanzar con el proyecto para reducir subsidios por Zona Fría

La Cámara de Diputados tendrá una sesión este miércoles convocada por el oficialismo para tratar el proyecto para actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías.

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen concretada en 2021.

En la sesión convocada para las 10 también se tratará la denominada "ley hojarasca" que promueve el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

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