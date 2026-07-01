Javier Milei fijó el plan de reformas a la tropa parlamentaria de LLA: tres prioridades sin Adorni en el camino

Aunque los ruidos judiciales su alrededor continúan, Manuel Adorni dejó de ser obstáculo para el plan de acción del presidente Javier Milei en el Congreso. Por eso reunió a la tropa de diputados y senadores violetas en la Casa Rosada y le fijó tres objetivos: la reforma política, el régimen de zona fría y la modificación de la Ley inocencia fiscal.

Como parte de la nueva etapa que encara el gobierno sin Adorni, el líder de La Libertad Avanza sumó un anuncio: enviará al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pidió ir "a fondo con las reformas".

Las prioridades de cara al 2027 las trazó luego junto a la secretaria general de la Presidencia, "El Jefe", Karina Milei, en el Salón Héroes de Malvinas ubicado en la planta baja de Balcarce 50, sin acceso a la prensa acreditada al concluir el intercambio que duró más de tres horas y media, tampoco a las zonas aledañas.

Unos días antes de la renuncia de Adorni, el por entonces funcionario y Karina Milei ya habían iniciado los contactos directos con la tropa parlamentaria de cara a reformas futuras. De esos encuentros no participó la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich. Hoy, sin el exvocero en la escena, pero con la interna casi intacta dio el presente. También, el presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem.

Karina Milei, nuevos y viejos funcionarios LLA en el Salón Héroes de Malvinas.

Estuvo casi toda la primera plana renovada de La Libertad Avanza: el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, hombre clave en la hoja de ruta que planteo Milei por su aceitada relación con los gobernadores con terminales en el Congreso; además del vicejefe, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; el nuevo vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández, entre otros.

En liinea con los Milei y Santilli, varios funcionarios tomaron la palabra ante los 93 diputados y 21 senadores oficialistas. El número creció después de la victoria en las elecciones de medio termino del 2025, aunque el gobierno todavía necesita de aliados y dialoguistas para conseguir la aprobación de los proyectos del Ejecutivo Nacional.

Formaron parte de la reunión entonces, los miembros de la mesa política -excepto Ravier y Fernandez- de Milei, a cargo de la estrategia legislativa. Sólo faltó el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Milei con sus 93 diputados y 21 senadores violetas.

"Estamos listos", reaccionó luego en su cuenta de la red social X el jefe de bloque en la Cámara baja, el cordobés Gabriel Bornoroni. "El Congreso más reformista de la historia se prepara para seguir transformando el país", agregó.

Reforma electoral, Zonas Frías e Inocencia fiscal

La reforma política es la electoral y su fin último es lograr la reelección de Milei en 2027. Para ello el acento esta puesto en conseguir la eliminación o suspensión de las PASO, mecanismo que, a nivel nacional, permitiría al peronismo opositor resolver su interna de manera mas ordenada.

El régimen de Zonas Frías, en tanto, ya tiene media sanción en Diputados. Y la modificación de Inocencia Fiscal es un proyecto que impulsa el Ministerio de Economía para flexibilizar y ampliar el régimen vigente. Fue parte del escandalo alrededor de Adorni por su supuesta adhesión y de su esposa que se encargó de desmentir