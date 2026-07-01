Javier Milei asistió a la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la Embajada en Buenos Aires

El presidente Javier Milei participó este martes de la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos. De este modo, se convirtió en el primer mandatario argentino en asistir al festejo anticipado en la residencia del embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, en la Ciudad de Buenos Aires.

La recepción, realizada en el Palacio Bosch, reunió a más de 1.500 invitados y se convirtió en uno de los eventos diplomáticos y políticos más relevantes de la jornada, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la relación entre ambos países y la posibilidad de un futuro viaje del mandatario argentino a Washington para los festejos centrales del 4 de julio.

La presencia de Milei fue uno de los principales gestos políticos de la noche y fue especialmente destacada por la Embajada de Estados Unidos.

El Presidente Javier Milei asistió a la recepción encabezada por el embajador Peter Lamelas.

El Presidente asistió al evento acompañado por integrantes de su gabinete y compartió la ceremonia con legisladores, gobernadores, funcionarios nacionales y provinciales, representantes del sector privado, miembros del cuerpo diplomático y referentes del ámbito académico, cultural y social. También estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según señalaron fuentes oficiales, la participación del mandatario argentino en una celebración de estas características no registra antecedentes recientes, lo que convirtió su asistencia en una clara señal del alineamiento que impulsa su administración con Estados Unidos.

Durante la ceremonia se entonaron los himnos nacionales de ambos países y luego el embajador Peter Lamelas brindó un discurso que estuvo centrado en la libertad, la cooperación bilateral, las inversiones y el fortalecimiento de la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos.

En esa línea, Lamelas agradeció especialmente la presencia del presidente argentino y destacó el valor simbólico de su participación. "Presidente Milei, mi querido amigo, mi gran amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche", expresó el diplomático, quien también afirmó que la asistencia del jefe de Estado "le da honor a los Estados Unidos" y representa "la fuerza de la amistad" entre ambas naciones.

La celebración formó parte del programa "Freedom 250", iniciativa con la que Estados Unidos conmemora el 250° aniversario de su independencia.

En ese marco, el embajador estadounidense sostuvo que la fecha representa una oportunidad para profundizar los vínculos entre Washington y Buenos Aires y avanzar hacia una etapa de mayor cooperación política, económica y comercial entre los dos países.

Uno de los pasajes más destacados del discurso estuvo dedicado a la gestión de Javier Milei. En ese sentido, Lamelas afirmó que el Presidente argentino "lidera con una convicción fundamental" basada en la defensa de la libertad y sostuvo que las naciones prosperan cuando eliminan obstáculos, promueven la inversión, fortalecen la propiedad privada y generan condiciones para el crecimiento económico.

El representante diplomático también reveló que llegó a la Argentina con una misión encomendada por el presidente Donald Trump: profundizar la relación bilateral y acompañar el proceso de transformación que impulsa el Gobierno argentino.

Además, convocó a empresarios e inversores a apostar por el país al considerar que es el momento de abrir nuevas oportunidades de negocios, generar empleo y fortalecer los lazos comerciales entre ambas economías.

Por último, la participación de Javier Milei en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos volvió a poner de manifiesto el estrecho vínculo político que mantiene su administración con Washington. .