El efusivo abrazo de Adorni con Milei y Santilli durante la asunción del nuevo jefe de Gabinete

En el marco de la asunción del Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, hubo un momento que escapó del protocolo oficial y que protagonizaron el flamante ministro coordinador con el presidente Javier Milei y junto a Manuel Adorni.

La escena sucedió durante unos segundos y sucedió al momento que Milei abrazaba a Santilli. Allí el mandatario decidió llamar a Adorni (presente en el acto) para que se funda en un abrazo tripartito.

El acto se realizó en Casa Rosada con la presencia de los ministros, referentes del oficialismo (de todos los sectores) y 13 gobernadores, además de Adorni.

La palabra de Santilli

"Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro", sostuvo Santilli a minutos de asumir formalmente ante los periodistas acreditados y tras las fotos de rigor con familiares y dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.

Y agregó: "Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que el argentino no vuelva al derrotero del desastre".

El tema Manuel Adorni estuvo presente en la rueda de prensa. "El Colo" expresó: "No tengo que juzgar la situación. Yo tengo que asumir un rol, que es el que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni se va a ir a defender en la justicia, sin fueros y sin privilegios, y ahí estará. No tengo que determinar cuál fue la visión de uno u otro. A mí me toca asumir un nuevo rol".