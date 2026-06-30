¡Audios filtrados! Adorni a su contratista antes que declare: "Te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate"

Tras la renuncia a la jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, se dieron a conocer mensajes de audio que le habría enviado al constructor Matías Tabar para ofrecerle "soporte" en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Las comunicaciones se habrían registrado en los días previos a la presentación de Tabar ante la Justicia. El contratista fue el responsable de la remodelación y refacción del inmueble que Adorni posee en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En los mensajes, el ex vocero presidencial le deja saber al contratista que cuenta con su apoyo y asistencia.

En el expediente judicial, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, figura el testimonio de Tabar. Durante su declaración, afirmó haber cobrado la suma de 245.000 dólares mediante transacciones no declaradas ante los organismos de control fiscal.

El periodista Eduardo Feinmann difundió las grabaciones previas a la citación del testigo en los tribunales de Comodoro Py. De acuerdo con el contenido, el exfuncionario buscó entablar una vía de comunicación para asistir al contratista antes de la citación judicial del pasado 4 de mayo.

En el mensaje, Adorni dice: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar".

Luego el ex jefe de Gabinete se refiere a la declaración ante la Justicia como "una boludez", pero "para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Asimismo, en el mismo mensaje el exministro derivó el foco hacia un problema eléctrico en la casa del country. "Eso por un lado. Por otro lado, te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es, que es externo, digamos, a la columna, y del lado, del otro lado, del lado que mira la calle, tengo una llave, una sola llave, eh, adentro, como de un cubículo. Esa me salta, sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó, rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba deeel... la general que está en la pileta. No sé si está relacionado o no. Yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué, qué, qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Que estoy desesperado", finaliza Adorni.

Los registros de la causa indican que Tabar desestimó la propuesta de reunirse con el ex jefe de Gabinete de forma previa a su presentación en el juzgado.



