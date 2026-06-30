"No sé si era idóneo, al menos no quedó demostrado": Guillermo Francos sobre Adorni

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, opinó sobre la reciente renuncia de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como su reemplazante en la conducción del equipo de ministros del presidente Javier Milei.

Francos evaluó la gestión del funcionario saliente, quien dejó su cargo en medio de una investigación judicial sobre el incremento de su patrimonio y señaló: "No sé si era idóneo, al menos no quedó demostrado".

No obstante, el exfuncionario evitó responsabilizar a Milei por nombrarlo jefe de Gabinete. "No puedo decir que el Presidente se haya equivocado. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios, pero lamentablemente no salió bien", afirmó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Guillermo Francos cuando era jefe de Gabinete, junto a Manuel Adorni en su rol como vocero presidencial.

Según Francos, la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete se extendió más de lo conveniente. Esta situación, según sus palabras, generó dificultades para el Gobierno al momento de impulsar el paquete de reformas legislativas planificadas para el segundo tramo del mandato presidencial. "Yo creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes", señaló el exjefe de Gabinete.

También se refirió a la causa por enriquecimiento ilícito que podría enfrentar el ex vocero: "Lo que pasó con Adorni lo tiene que explicar Adorni en la Justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración", indicó Francos, añadiendo que el Presidente "optó por cortar por lo sano".

"No sé si Adorni era idóneo, al menos no quedó demostrado", manifestó el exjefe de Gabinete.

Por otra parte, el exministro destacó que el equilibrio fiscal es uno de los puntos avalados por distintos sectores políticos. En ese sentido, señaló que Santilli tendrá como desafío la negociación multipartidaria para avanzar en las reformas. "Me parece que es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical", aseguró.

Por último, el exjefe de Gabinete se refirió a su propio futuro en la política de cara a un nuevo año electoral. Si bien no confirmó candidaturas, dejó en claro que no lo descarta. "Si puedo ser candidato, por ahí lo soy", concluyó Francos.