Francos admitió que las denuncias contra Adorni fueron "un golpe para el Gobierno" y que el jefe de Gabinete "falló en dar su explicación"

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos admitió que las denuncias de malversación de fondos públicos contra el actual ministro coordinador, Manuel Adorni, fueron "un golpe para el Gobierno" nacional y que ese funcionario "falló en dar su explicación" al respecto.

En ese contexto, consideró que el viaje de Adorni en avión privado a la ciudad uruguaya de Punta del Este fue "una imprudencia", no obstante lo cual advirtió que hubo un "acribillamiento mediático" en torno a las denuncias.

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Francos, al pedírsele en la noche de este martes una opinión sobre las denuncias judiciales contra el actual jefe de Gabinete, respondió a La Nación+ : "Claramente, ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación".

El ex jefe de Gabinete reconoció que "la situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste, en un momento en el que parecería que debería ser todo lo contrario", debido a que "ha tenido resultados positivos y cambió la Argentina".

El ex ministro coordinador, quien ejerció ese cargo en la administración de Javier Milei entre el 27 de mayo de 2024 y el 31 de octubre de 2025, cuestionó luego las respuestas públicas de Adorni.

"El jefe de Gabinete falló en dar su explicación; tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema", consideró.

No obstante, advirtió que "hay algún motivo por el cual el presidente (Javier Milei) y la secretaria general (de la Presidencia, Karina Milei) lo apoyan". Y agregó: "Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros".

Francos, en ese sentido, alertó que "hay que esperar" para ver "si él (por Adorni) puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia".