Francos apuntó contra Adorni: "No debería burlarse del tema en redes"

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos renovó sus cuestionamientos a su sucesor Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, al criticar que "se tome livianamente el tema". "No debería burlarse en redes", subrayó.

Durante una entrevista televisiva, Francos además le recomendó al actual ministro coordinador que debe "guardar un estilo que no pinte irónico o soberbio" en las redes sociales a la hora de comunicar.

"Me cuesta mucho opinar sobre este tema, hay cosas que a uno pueden gustarle o no, el Presidente (Javier Milei) decidió apoyarlo y lo que no me gusta es que se tome livianamente el tema o que se hagan bromas en las redes", insistió.

En este punto, al ser consultado sobre los mensajes irónicos de Adorni sobre la oposición o respuestas que buscaban ser jocosas a las acusaciones que pesan sobre él respecto a su patrimonio, los gastos en viajes y los negocios inmobiliarios, hoy investigados por la Justicia, Francos recalcó: "Veo todos esos chats mal, la gente lo toma mal. No me gustaron, quizás es una estrategia, pero no me gustaron".

"Lo que no me gusta es que se tome livianamente el tema", sostuvo Francos sobre el caso Adorni.

"Siempre voy a estar a disposición del Presidente"

Francos, por otra parte, aseveró que "siempre" estará a disposición "del Presidente y de la gestión" y al hablar sobre la actualidad del país, reconoció que "hay sectores que están más afectados con esta economía que cambió muchas cosas para bien".

"Creo honestamente en Argentina, me acuerdo que cuando llegamos el país estaba destrozado. El Gobierno nacional fue el único que bajó impuestos, con la baja de retenciones y la disminución en el impuesto a las Ganancias", recordó el ex funcionario.

Y añadió: "Entiendo la situación de los jubilados. ¿Pero cómo se hace para salir de esa situación? Solamente con crecimiento. Y eso es lo que hizo el Gobierno con sus proyectos, como la Ley Bases".