Declara un testigo clave en la causa contra el jefe de Gabinete

En el marco de la investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, este miércoles declara Pablo Martín Feijoo, amigo del jefe de Gabinete e hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento ubicado sobre la calle Miró al 500 en el barrio porteño de Caballito.

Feijoo deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py a las 9. Fue presuntamente el intermediario en la operación inmobiliaria y tendrá que llevar su celular.

La declaración del testigo es considerada fundamental por la fiscalía de Gerardo Pollicita a cargo de la investigación. Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, que junto a Claudia Sbabo, otra jubilada, participaron de la operación no solo como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año.

El departamento de Adorni en Caballito se encuentra en un edificio de la calle Miró al 500.

En la causa ya declararon los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, la martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, por su intervención en la venta del departamento cuando era propiedad del ex futbolista Hugo Morales.

Durante el testimonio, el fiscal le preguntó a Rucci a qué valor hubiese publicado el inmueble. Según indicó, el precio debería haber sido de 345 mil dólares. Además, se supo que en un principio se había ofertado a 375 mil dólares, después bajó a 275 mil y finalmente se vendió a 230 mil.

Próximas declaraciones

Otra de las propiedades analizadas en la investigación es una casa en el country Indio Cuá, registrada a nombre Bettina Angeletti, la esposa de Adorni. En el inmueble se realizaron mejoras a cargo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA, quien fue citado a declarar el viernes 24 de abril a las 9, para precisar el costo de las refacciones en la vivienda.

Pollicita también convocó a Juan Ernesto Cosentino, ex dueño de la casa del country, que deberá presentarse en Tribunales el lunes 27 de abril.