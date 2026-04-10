El contratista que refaccionó Indio Cuá y el encargado del edificio de Caballito pueden poner en jaque a Adorni

La Justicia avanza con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y en las últimas horas citó al contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá y el encargado del edificio de Caballito donde el ex vocero compró un departamento.

Es que ambas propiedades fueron refaccionadas a altísimos costos. Se estima que Adorni habría gastado entre 60 y 70 mil dólares en el departamento de la calle Miro y cerca de 100 mil en el country ubicado en Exaltación de la Cruz.

Citaron a declarar al responsable de la obra en la casa de Adorni en un country

Por disposición del fiscal Gerardo Pollicita, el contratista Matías Tabar deberá presentarse a declarar como testigo el próximo 24 de abril a las 9 en los tribunales de Comodoro Py. Es el encargado de las obras en la casa de Adorni en el country Indio Cuá Golf Club.

El fiscal, además, le solicitó presentar toda la documentación vinculada a los presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de trabajo, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones que tuvo con el jefe de Gabinete o su esposa, Bettina Angeletti, quien figura como titular del inmueble.

Tabar tendrá que entregar a la Justicia "toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad". También brindar información detallada de "cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores".

La esposa de Adorni adquirió la propiedad en noviembre de 2024 y abonó la tasa de ingreso al country por 5.000 dólares. Al respecto, Pollicita requirió a la administración del barrio información detallada sobre este pago y el de las expensas, ante la falta de respuesta previa a un pedido similar.