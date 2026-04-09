El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni estuvo casi 12 horas en la Casa Rosada

El 22 de octubre de 2025, menos de un mes antes de que Manuel Adorni escriturara el departamento en Caballito donde vive con su familia, una figura clave en la trama de sus propiedades estuvo casi doce horas dentro de la Casa Rosada: Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió el inmueble y le otorgó una hipoteca sin intereses por 100.000 dólares.

Según los registros de visitas de Balcarce 50 obtenidos por elDiarioAR vía acceso a la información pública, Feijoo ingresó a las 10.16 y se retiró a las 21.34. Fue el propio Adorni -por entonces vocero presidencial- quien autorizó su entrada. Ese mismo día, también pisó la sede gubernamental Bettina Angeletti, esposa del funcionario, quien estuvo desde las 9.58 hasta las 11.25.

Quién es Feijoo y por qué importa

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos jubiladas que le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró al 500. La otra vendedora es Claudia Sbabo. Ambas le otorgaron al vocero una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según declaró ante Comodoro Py la escribana Mónica Nechevenko.

El primer dueño del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que cuando Viegas y Sbabo le compraron el departamento en mayo pasado -por 200.000 dólares, muy por debajo de los 340.000 que pedía originalmente- las mujeres estaban acompañadas por "dos hombres". El diario La Nación identificó a esos hombres como Feijoo y Leandro Miano, ambos integrantes de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. Miano comparte apellido con Omar Leonardo Miano, esposo de Sbabo.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, Adorni explicó puertas adentro de la Casa Rosada que una de las vendedoras "es madre de un amigo", lo que daría sentido a la presencia de Feijoo en Balcarce 50. El 22 de octubre es el único ingreso registrado de Feijoo a la sede gubernamental en 2025. La escritura del departamento se firmó el 14 de noviembre.

La escribana que visitó siete veces la Casa Rosada

El expediente judicial también pone el foco en Nechevenko, la profesional que intervino en todas las operaciones inmobiliarias de Adorni. Los registros muestran que visitó al funcionario siete veces entre 2024 y 2025, en períodos que coinciden con el avance de las operaciones bajo investigación.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024. Le siguieron encuentros en agosto y octubre de ese año, y otro en diciembre, cuando la escribana participaba en la operación de una casa en el country Indio Cuá. Ya en 2025, el encuentro más extenso se produjo el 27 de mayo -casi once horas en la sede gubernamental-, en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito. Hubo dos reuniones más, breves, en julio y septiembre.

Tanto Feijoo como Miano serían citados a declarar como testigos por el fiscal Pollicita. Las jubiladas, que debían presentarse este jueves, postergaron su declaración para la semana próxima.