Manuel Adorni y Federico Sturzenegger avanzan con el achique de puestos de trabajo en el Estado

En el marco del plan de gestión 2026/27, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una "reunión de trabajo" en la Casa Rosada con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a fin de avanzar con "los procesos de achique de la estructura y dotación del Estado". La poda en la Administración Pública Nacional ya está en marcha.

La motosierra del presidente Javier Milei "está siempre activa", grafican en Balcarce 50, donde acatan a rajatabla la orden de continuar con la reducción del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

Así recuerdan que bajó la línea líder de La Libertad Avanza en una de sus últimas exposiciones en reunión de Gabinete, cuando "empoderó" a Adorni para continuar con su rol coordinador de ministros y "al que no le gusta, se va". Desde entonces, según explican en su entorno, se ocupa de recibir información de todas las carteras sobre "retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivos fijos en mayo".

Javier Milei ordenó continuar con la reducción del gasto público del Estado.

Cada ministerio le rindió cuentas presupuestarias a Adorni en las últimas semanas para cumplir con el ajuste de otro 2% el gasto corriente y otro 20% el gasto de capital que especificó el Ministerio de Economía, a cargo de Luis "Toto" Caputo, quien recientemente aclaró que ya no hay mucho más margen para la motosierra.

"Hay que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los años 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años", dijo en el programa Economía de quincho.

Todo ocurre en paralelo a los preparativos de la declaración jurada patrimonial que Adorni presentaría en la primera semana de junio ante la Oficina Anticorrupción, según versiones recientes.

Adorni y Sturzenegger abordaron agenda legislativa

La conversación entre el jefe de Gabinete, el Ministro y los equipos técnicos que tuvo lugar esta tarde en la Rosada también abordó la agenda legislativa relacionada con la desregulación de normativas vigentes.

El gobierno busca concretar una sesión el próximo jueves 4 en el Senado para avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, entre otras. Para el resto del mes apunta a conseguir votos para las que envió recientemente: Ley de Prevención de Ludopatía, SuperRIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal de Alimentos.

Adorni, Sturzenegger y equipos técnicos en la Casa Rosada.

Adorni y Sturzenegger evaluaron también otras iniciativas que están en carpeta y cambian la legislación General de Sociedades con acento en novedades relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA); también en la Ley de Defensa de la Competencia.

"Se analizaron los próximos proyectos de ley vinculados a las desregulaciones necesarias para seguir consolidando un Estado más eficiente, moderno y orientado a simplificarle la vida a los argentinos", se informó oficialmente.