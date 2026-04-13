Más ajuste: Javier Milei ordena a los ministros recortar 2% el gasto corriente

Se complica el equilibrio fiscal tras varios meses de caída real de la recaudación impositiva en todo el país y el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste de las cuentas del Estado. El Presidente de la Nación ordenó a sus ministros reducir otro 2% el gasto corriente y otro 20% el gasto de capital.

La Casa Rosada reactiva la "motosierra" en la previa de un nuevo dato adverso de inflación del Indec y en medio de la tormenta mediática y judicial que atraviesa el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni -nuevamente respaldado por Karina Milei-.

"El objetivo es cuidar el equilibrio fiscal", aseguró a cronica.com.ar una fuente que camina esos pasillos para explicar la decisión que deberán acatar los ministros para profundizar el achique del Estado.

El gabinete nacional posa en 2025 con Milei y la motosierra en la Casa Rosada.

Está en línea con el desafío de sostener el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el programa de deuda sellado un año atrás por Milei con desembolsos por 20 mil millones de dólares.

Si bien la reducción del 2% en las carteras nacionales parece un porcentaje menor, los sindicatos seguirán con lupa los próximos movimientos de los ministros sobre los gastos corrientes que incluyen los sueldos de empleados públicos. Los gastos de capital, en cambio, pueden apuntar a inversión en equipamiento o tecnología, entre otros.

Más "motosierra" con reducción de gastos corrientes en ministerios

Como contó este medio, el Presidente se encargó de "empoderar" a Adorni durante la reunión de Gabinete del primer lunes de abril. Para entonces la decisión de profundizar el recorte ya estaba tomada y fue el jefe de Gabinete el que se encargó de dar los detalles.

Última reunión de Gabinete en la Casa Rosada, cuando Javier Milei "empoderó" a Manuel Adorni.

Adorni le bajó la línea a los ministros Mario Lugones (Salud), Diego Santilli (Interior); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Juan Mahiques (Justicia); Luis Petri (Defensa); Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

A fin de sostener en pie la columna del modelo, el equilibrio fiscal, los ministerios están en permanente ejecución de una reducción del gasto primario, aunque ahora la deberán ampliar de forma más específica y con fecha de cumplimiento el 30 de abril.

Mesa política de Javier Milei en la Casa Rosada.

Es que la actividad económica está resentida tal cual lo muestra la octava baja consecutiva en la recaudación tributaria de impuestos nacionales durante el mes de marzo, cuando cayó 4,5% en términos reales respecto del mismo mes del 2025 -cuando firmó el nuevo acuerdo con el FMI-. Así lo evidencia un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El gobierno de Milei viene haciendo esfuerzos por no caer en déficit fiscal y de ahí los recortes que se aplican en varios sectores, como los subsidios al transporte y otras políticas de Estado, con sus consecuencias en la vida cotidiana de los usuarios y beneficiarios.