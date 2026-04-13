Siguen las demoras para viajar en colectivo, a la espera de la reunión de empresarios con el Gobierno: ¿Habrá paro?

Con el servicio de colectivos afectado por demoras y menos unidades en circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cámaras del transporte se reunirán este lunes con el gobierno bonaerense, clave para intentar destrabar el conflicto por el aumento de costos y la falta de actualización de subsidios.

El eje del planteo está en la suba del diésel, que desbalanceó las cuentas del sector y mantiene vigente el riesgo de un nuevo paro. Frente a esto, las empresas reclaman mayor asistencia estatal o un ajuste en la tarifa, dos alternativas que pondrán sobre la mesa el martes ante Nación y que requieren una definición oficial.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que la cita entre delegados de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP y funcionarios está prevista para este lunes a las 12. En el ámbito provincial aseguran que no registran pagos pendientes, a excepción del compromiso de abril, cuyo impacto se hará efectivo durante la jornada.

En este marco, indicaron que, por decisión del gobernador, se elevó el adelanto de subsidios del 50% al 65%, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y evitar que la situación se profundice.

Las cámaras empresarias exigen una respuesta urgente para afrontar los costos del sistema y garantizar la continuidad de los servicios (Imagen ilustrativa).

Las empresas del sector siguen a la espera de ese giro, correspondiente a un saldo de $50.000 millones que debía acreditarse el viernes. Aunque desde la Provincia aseguran que la operación ya fue realizada y que la situación podría normalizarse a lo largo de la mañana, ya que las transferencias hechas fuera del horario bancario suelen impactar al día siguiente.

Uno de los reclamos centrales del sector es revisar la estructura de costos, pero en la gestión de Axel Kicillof aseguran que no cuentan con margen para avanzar en ese punto, ya que esa definición corresponde al Gobierno nacional.

Reunión clave con Nación por el conflicto del transporte





Luego del encuentro de este lunes con autoridades bonaerenses, las cinco cámaras del sector volverán a verse las caras el martes con la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann. La atención está puesta en la postura que adopte la administración de Javier Milei frente a un conflicto que sigue abierto.

La situación del transporte público en el AMBA mantiene en alerta tanto a los usuarios como a las empresas, que insisten con reclamos por atrasos y piden una revisión de los subsidios o de las tarifas ante el encarecimiento de los insumos.

Uno de los puntos más sensibles es el impacto del combustible en la actividad. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, el valor del petróleo subió y eso se trasladó a los surtidores, con aumentos cercanos al 20% en el país. Desde el sector advierten que este escenario modifica los números del negocio y refuerza el pedido de mayores aportes a la Secretaría de Transporte.

Números en rojo y servicios en riesgo





La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor advirtió la semana pasada que el escenario es de "extrema gravedad financiera". Desde la entidad aclararon que la reducción de frecuencias no respondió a una medida gremial, sino a una decisión obligada ante la falta de recursos para afrontar el consumo de gasoil.

La cámara detalló que el sistema arrastra un fuerte desfasaje entre el valor real del combustible y el monto que reconoce el esquema oficial. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el cálculo estatal toma como referencia $1.750. Esa diferencia, sostienen, golpea las cuentas y complica la prestación normal del servicio.

El comunicado que difundió la AAETA la semana pasada para dar cuenta del panorama del sector.

A esto se suma un atraso en los pagos que, según el sector, abarca los meses de enero, febrero y marzo. La deuda acumulada rondaría los $150.000 millones entre Nación y Provincia, con una mayor parte correspondiente al ámbito nacional. Dentro de ese total, $50.000 millones corresponden a fondos que desde la administración bonaerense aseguran haber girado y que deberían acreditarse en las cuentas durante este lunes.

En ese contexto, desde el ámbito privado advierten que el compromiso asumido por varias compañías para sostener las frecuencias actuales tiene un límite y que, sin una respuesta en el corto plazo, será difícil mantener el nivel de servicio.