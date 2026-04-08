Caos por la reducción del servicio de colectivos en el AMBA: ¿Cuándo se normalizará la circulación?

Miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvían a tener que realizar largas filas este miércoles frente a las paradas de colectivos, debido al recorte de servicios aplicado por empresas del sector producto del fuerte aumento del gasoil y a los subsidios "congelados".

"Lamentablemente, lo que va a pasar hoy, mañana y no sé el viernes es la continuidad de la reducción de los servicios", dijo en diálogo con Crónica el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, al realizar una estimación sobre cuánto tiempo durará la medida.

Luciano Fusaro dialogó con Crónica





El dirigente empresarial recordó que "el ingreso de las empresas del transporte está regulado por el Estado", por lo que las compañías no fijan las tarifas.



Fusaro recordó que, cuando el Gobierno autorizó la última suba de precios, el litro de combustible costaba $1.600 y, ahora, se expende a $2.100.

Respecto a la decisión de reducir los servicios, argumentó: "Como el gasoil es nuestro segundo insumo más importante después de la mano de obra, las empresas, si se les aumenta tan fuertemente el gasoil y no les actualizan el ingreso, no tienen la capacidad para sacar todos los servicios porque no les alcanza la plata".

A su turno, el director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y de la empresa Doscientos Once Transporte Automotor (DOTA), Marcelo Pasciuto, sostuvo en conversación con Crónica que se llegó a "este punto porque hay casi ocho meses de atraso en el pago del subsidio".

Las declaraciones de Marcelo Pasciuto a Crónica





Según los cálculos del dirigente empresarial, "a las empresas nacionales les están debiendo 115.200 millones (de pesos)", que corresponden a "6.000 colectivos", lo que representa "alrededor de 20 millones de pesos" por unidad.

Pasciuto agregó: "Nosotros venimos presentando hace 15 días notas tanto en Provincia como en Nación para generar una mesa de trabajo, pero no hubo respuesta alguna".