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Domingo, 17 de mayo de 2026

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TARIFAZO

Desde este lunes viajar en colectivo y tren costará más caro: cuánto subirá el boleto

El aumento impactará en más de 100 líneas de colectivos y en trenes del AMBA.

Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán desde este lunes 18 de mayo un nuevo golpe en sus bolsillos por las subas que comenzarán a regir en los boletos de colectivos y trenes. La actualización tarifaria marcará el primer tramo de incrementos escalonados que se extenderán durante los próximos meses, con el objetivo de aliviar la situación financiera del sector y recortar subsidios.

En el caso de los colectivos, el ajuste del 2% alcanzará a las más de 100 líneas de jurisdicción nacional que unen la Ciudad con distintos municipios del Conurbano bonaerense. Las líneas de CABA y de la Provincia ya aplicaron aumentos propios en las últimas semanas.

De acuerdo con la Resolución 20/2026 publicada días atrás en el Boletín Oficial, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA pasará de $700 a $714 para aquellos usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. La tarifa social se ubicará en $321,30 y el valor para quienes no tengan la tarjeta nominalizada ascenderá a $1428.

Habrá aumentos escalonados en el transporte público del AMBA.
Habrá aumentos escalonados en el transporte público del AMBA.

Las líneas alcanzadas por el incremento son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111 y 113. También la 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El esquema incluye otras dos actualizaciones consecutivas del 2%, previstas para el 15 de junio y el 15 de julio. Una vez concretadas todas las etapas anunciadas, el aumento acumulado para los colectivos nacionales rondará el 6,1% y el boleto mínimo quedará por encima de los $740.

El tren Mitre, una de las líneas que sufrirá aumentos en el precio del boleto.
El tren Mitre, una de las líneas que sufrirá aumentos en el precio del boleto.

Por el lado de los trenes, el ajuste será del 18%. El boleto mínimo para las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza pasará desde mañana de $280 a $330.

El esquema ferroviario prevé nuevas actualizaciones mensuales: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se aplican estas etapas, la tarifa mínima acumulará una suba cercana al 90% y trepará a $530 hacia septiembre.

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