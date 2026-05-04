Aumentó el colectivo en CABA y PBA: así quedaron los precios de los boletos

Desde este lunes, viajar en colectivo es más caro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras la entrada en vigencia del aumento del boleto, que impacta de lleno en el bolsillo de millones de pasajeros que usan el transporte público a diario.

En el caso de CABA, la suba es del 5,4%, mientras que en la Provincia el ajuste base se complementa con un recargo dispuesto por el gobierno bonaerense para compensar el alza del combustible, lo que eleva el incremento total al 11% y lleva la tarifa mínima (hasta 3 km) de $871,30 a $968,57.

El incremento del 11,16% en las líneas provinciales impacta en los servicios de jurisdicción bonaerense que circulan dentro del Gran Buenos Aires:

Recorridos provinciales: del 200 al 499.

Líneas municipales: desde la 500 en adelante.

"Nosotros venimos un con aumento sostenido del 2%+IPC desde marzo 2025, con algunos aumentos extraordinarios. Este mes daba 5,4% y la diferencia sale del aumento del combustible entre noviembre y abril que fue por encima del 23% y el combustible impacta en la estructura de costo en un 20%", informaron a TN desde el Ministerio de Transporte.

Los colectivos registraron una suba del 5,4% en CABA y del 11% en la provincia de Buenos Aires (Imagen ilustrativa).

Este ajuste llega en un contexto complejo para el transporte, ya que en las últimas semanas se registran menos frecuencias por los aumentos en el combustible, lo que vuelve más difícil viajar, sobre todo en hora pico.

A continuación, un repaso de cómo quedan los precios con la Tarjeta SUBE registrada y cómo varían según la jurisdicción -Provincia, La Plata y CABA- para viajar informados y evitar sorpresas al momento de pagar.

Cómo quedaron las tarifas de colectivos en Provincia, La Plata y CABA

En los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo subió a $968,57, mientras que para quienes tengan la Tarjeta SUBE sin registrar asciende a $1937,14. Estos son los valores actualizados:

Hasta 3 km: de $968,57 .

. De 3 a 6 km: de $1089,64 .

. De 6 a 12 km: de $1210,71 .

. De 12 a 27 km: de $1452,85 .

. Más de 27 km: de $1708,07.

En el caso de los Servicios Urbanos Provinciales del Gran La Plata, la tarifa mínima sube de $948,91 a $1054,87, y sin SUBE registrada llega a $2109,70. El resto de los tramos queda de la siguiente manera:

De 3 a 6 km: $1162,91 .

. De 6 a 12 km: $1298,20 .

. De 12 a 27 km: $1556,88 .

. Más de 27 km: $1811,26.





Crónica en la calle: ¿Qué opinan los pasajeros sobre la suba del boleto?





Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó un aumento del 5,4% en las 28 líneas de colectivos bajo su órbita, además del subte y los peajes. Con este ajuste, el boleto mínimo de colectivo pasó a $753,74, mientras que el subte cuesta $1490.

Así quedaron los valores para viajar en colectivo en territorio porteño con SUBE registrada:

Hasta 3 km: de $715,24 a $753,74 .

. De 3 a 6 km: $837,52 .

. De 6 a 12 km: $902,04 .

. De 12 a 27 km: $966,61.

Aumentos en el subte

El pasaje de subte también se actualizó y pasó de $1414 a $1490 para quienes tengan la Tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes no la tengan nominalizada deberán pagar $2369,10 por viaje, lo que marca una diferencia importante en el costo.

Esta brecha busca incentivar el registro de la SUBE, ya que permite acceder a tarifas más bajas y a beneficios como la tarifa social, destinada a grupos que cumplen determinados requisitos y que reduce el valor del viaje frente a la tarifa plena.

En mayo, el pasaje de subte pasó de $1414 a $1490 para quienes tienen la SUBE registrada (Imagen ilustrativa).

El ajuste también alcanza a las autopistas, con nuevos valores según el tipo de vehículo y el horario:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Motos: $1.799,66 y $2.879,82 en hora pico.

Vehículos livianos: $4.319,63 y $6.121,62 en hora pico.

Autopista Illia

Motos: $1.079,98 y $1.295,68 en hora pico.

Vehículos livianos: $1.799,66 y $2.544,99 en hora pico.

Los valores varían según la franja horaria, con tarifas más altas en los momentos de mayor circulación.