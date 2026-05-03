Aumenta el transporte: cuánto costará viajar en colectivo y subte desde este lunes

Los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán el próximo lunes 4 de mayo un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público. El incremento, fijado en un 5,4%, impactará tanto en las líneas de colectivos como en el servicio de subtes.

Con la aplicación de este ajuste, el cuadro tarifario presenta cambios significativos en ambas jurisdicciones.

En cuanto al Subte, el boleto pasará a costar $1.490,36. El valor del boleto sin SUBE registrada será de $2369,10.

Respecto a los colectivos, en CABA los valores se ubicarán en $753,74 (el tramo mínimo de hasta 3 km); $837,52 (de 3 a 6 km); $902,04 (de 6 a 12 km); y $966,61 (de 12 a 27 km).

En Provincia, el boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) pasará a $918,35; los viajes de 3 a 6 km costarán $1023,04; el recorrido de 6 a 12 kilómetros valdrá $1101,85; periplos de 12 a 27 km se deberá abonar $1180,73; mientras que los de más de 27 km tendrán un costo de $1259,07.

La persistencia de la brecha tarifaria entre distritos continúa respondiendo a los diferentes esquemas de subsidios aplicados por cada administración y a las competencias de sus respectivas jurisdicciones.

Caída en la demanda y peso en el presupuesto





El encarecimiento del transporte por encima del ritmo inflacionario ha comenzado a mostrar efectos directos en la movilidad. En el último año el transporte acumuló subas del 39,47% en territorio bonaerense y del 27,01% en la Capital Federal.

Esta presión sobre los ingresos derivó en una caída del uso del servicio del 11% en marzo y un pronunciado 21% en abril.

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios (IIEP - UBA/CONICET), el impacto es crítico para la economía doméstica: una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales solo para movilizarse durante el último mes.

El ajuste del 5,4% responde al esquema de actualización automática vigente desde comienzos de 2026. Este sistema contempla subas mensuales basadas en el índice de inflación, a las que se les adicionan dos puntos porcentuales.

Esta indexación automática rige exclusivamente para las líneas bajo control de la Ciudad y la Provincia. Las líneas de jurisdicción nacional permanecen bajo el régimen tarifario definido discrecionalmente por la Secretaría de Transporte de la Nación.

En marzo, el rubro transporte registró un alza del 4,1%, posicionándose nuevamente como uno de los sectores con mayor incidencia en la inflación general, superando el promedio de otras categorías de consumo masivo.