Feriado con clima ideal: cómo estará el 1° de mayo en el AMBA

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy jueves 1° de mayo se presentará con condiciones mayormente favorables en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Día del Trabajador.

El pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin lluvias significativas. Se espera una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que rondará los 25, con una probabilidad de precipitaciones muy baja, entre el 0 y el 10%.

Este escenario configura un clima templado, sin extremos, ideal para disfrutar del feriado con actividades al aire libre. Caminatas, salidas a plazas, picnics o escapadas a destinos cercanos aparecen como opciones atractivas sin mayores preocupaciones por el tiempo.

En tanto, para el sábado 2 de mayo se prevé un leve descenso de temperatura, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18. El cielo estará algo nublado, con presencia de viento moderado y algunas ráfagas más intensas, aunque sin lluvias en el horizonte.

De esta manera, el inicio del mes llega con condiciones estables que acompañarán a quienes aprovechen el descanso largo en la región.