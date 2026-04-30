¿Cuánto podés viajar sin saldo en mayo? Lo que tenés que saber de la SUBE

Con el inicio de mayo de 2026 y un nuevo aumento en las tarifas del transporte público, crece la preocupación entre los usuarios por el alcance del saldo negativo de la tarjeta SUBE, un beneficio clave para quienes viajan a diario.

El saldo negativo funciona como un "préstamo" que permite seguir viajando cuando la tarjeta se queda sin carga. Ese monto se descuenta automáticamente en la próxima recarga, pero no es igual para todos los medios de transporte.

En colectivos de todo el país y en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, el saldo negativo alcanza hasta $1.400. En el caso de los trenes metropolitanos -líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, y el Tren del Valle de Neuquén- el límite es de $650. El mismo monto rige para las lanchas del Delta, mientras que en el Tren Urquiza el saldo negativo llega hasta $480.

Con los aumentos en marcha desde el 1° de mayo, este margen puede resultar insuficiente, sobre todo en trayectos largos, lo que obliga a los pasajeros a recargar con mayor frecuencia.

En cuanto a las tarifas, los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (líneas 1 al 199) tienen los siguientes valores: hasta 3 kilómetros, $753,74; de 3 a 6 km, $837,52; de 6 a 12 km, $902,04; y de 12 a 27 km, $966,61.

En la provincia de Buenos Aires, los boletos parten de $918,35 para tramos cortos, suben a $1.023,04 entre 3 y 6 km, y superan los $1.259,07 en recorridos más largos.

El subte también registra un fuerte incremento: el viaje cuesta $1.490 con la SUBE registrada y $2.369,10 para quienes no la tienen nominalizada.

En este contexto, registrar la tarjeta SUBE se mantiene como una de las principales herramientas para ahorrar en el transporte público, ya que permite acceder a tarifas más bajas y mantener beneficios como el saldo negativo.