Menú
Radio en vivo
Jueves, 30 de abril de 2026

Operativo para mascotas en Quilmes: dónde y cuándo

Según se informó, la atención será por orden de llegada y con cupos limitados.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes anunció un nuevo operativo gratuito de salud animal en el barrio Papelero, con servicios de castración y vacunación antirrábica destinados a perros y gatos.

La jornada se llevará a cabo este jueves 30 de abril en el CAPS Eva Perón, ubicado en Blas Parera 2800. Según se informó, la atención será por orden de llegada y con cupos limitados: se realizarán hasta 50 castraciones, que comenzarán a partir de las 8:00, mientras que la vacunación antirrábica se aplicará desde las 11:30.

Desde el área de Zoonosis se recordó que los animales deben asistir con 12 horas de ayuno previo. Además, los perros deberán estar sujetos con correa y los gatos deberán ser trasladados en bolsa de red o transportadora. También se recomienda llevar una manta abrigada para cada mascota.

El operativo establece un máximo de dos animales por persona y se suspenderá en caso de lluvia. Estas jornadas forman parte de las políticas sanitarias locales orientadas al control poblacional de animales y la prevención de enfermedades zoonóticas, como la rabia.

Esta nota habla de:
1
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

2
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho
Lanzamientos

Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho

Últimas noticias de Quilmes