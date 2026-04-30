Operativo para mascotas en Quilmes: dónde y cuándo

El Municipio de Quilmes anunció un nuevo operativo gratuito de salud animal en el barrio Papelero, con servicios de castración y vacunación antirrábica destinados a perros y gatos.

La jornada se llevará a cabo este jueves 30 de abril en el CAPS Eva Perón, ubicado en Blas Parera 2800. Según se informó, la atención será por orden de llegada y con cupos limitados: se realizarán hasta 50 castraciones, que comenzarán a partir de las 8:00, mientras que la vacunación antirrábica se aplicará desde las 11:30.

Desde el área de Zoonosis se recordó que los animales deben asistir con 12 horas de ayuno previo. Además, los perros deberán estar sujetos con correa y los gatos deberán ser trasladados en bolsa de red o transportadora. También se recomienda llevar una manta abrigada para cada mascota.

El operativo establece un máximo de dos animales por persona y se suspenderá en caso de lluvia. Estas jornadas forman parte de las políticas sanitarias locales orientadas al control poblacional de animales y la prevención de enfermedades zoonóticas, como la rabia.