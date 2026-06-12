Robo comando en Solano: delincuentes armados se llevaron una camioneta
El episodio ocurrió frente a un corralón ubicado sobre la avenida Monteverde, en el barrio Los Eucaliptus.
Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación este jueves en San Francisco Solano, cuando delincuentes armados robaron una camioneta perteneciente a una familia de reconocidos comerciantes de la zona. El episodio ocurrió frente a un corralón ubicado sobre la avenida Monteverde, entre las calles 898 y 899, en el barrio Los Eucaliptus.
Según los primeros datos que trascendieron, los asaltantes lograron apoderarse del vehículo y emprendieron una rápida fuga. En su huida, recorrieron una cuadra en contramano hasta llegar a la calle 899, donde era aguardados por un automóvil que actuaba como apoyo logístico.
A partir de allí, ambos vehículos continuaron su recorrido por la calle 899 en dirección a la calle 864, buscando alejarse de la zona del robo. Posteriormente, los delincuentes giraron hacia Donato Álvarez y siguieron escapando rumbo a Florencio Varela.
Los ladrones finalmente se perdieron de vista tras abandonar el barrio, mientras las autoridades intentan reconstruir el recorrido realizado y reunir elementos que permitan identificar a los responsables del hecho.
El caso volvió a poner en agenda la preocupación de los vecinos de San Francisco Solano por los reiterados episodios de inseguridad registrados en distintos sectores de la ciudad.