Robo comando en Solano: delincuentes armados se llevaron una camioneta

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación este jueves en San Francisco Solano, cuando delincuentes armados robaron una camioneta perteneciente a una familia de reconocidos comerciantes de la zona. El episodio ocurrió frente a un corralón ubicado sobre la avenida Monteverde, entre las calles 898 y 899, en el barrio Los Eucaliptus.



Según los primeros datos que trascendieron, los asaltantes lograron apoderarse del vehículo y emprendieron una rápida fuga. En su huida, recorrieron una cuadra en contramano hasta llegar a la calle 899, donde era aguardados por un automóvil que actuaba como apoyo logístico.

A partir de allí, ambos vehículos continuaron su recorrido por la calle 899 en dirección a la calle 864, buscando alejarse de la zona del robo. Posteriormente, los delincuentes giraron hacia Donato Álvarez y siguieron escapando rumbo a Florencio Varela.

Los ladrones finalmente se perdieron de vista tras abandonar el barrio, mientras las autoridades intentan reconstruir el recorrido realizado y reunir elementos que permitan identificar a los responsables del hecho.

El caso volvió a poner en agenda la preocupación de los vecinos de San Francisco Solano por los reiterados episodios de inseguridad registrados en distintos sectores de la ciudad.