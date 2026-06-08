Cae el segundo sospechoso del ataque al influencer "El Profe" en Barracas

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron en el barrio porteño de Barracas a un joven de 26 años, acusado de ser el segundo implicado en el violento asalto al influencer conocido como "El Profe", a quien le dispararon en una pierna tras pactar la supuesta venta de dos teléfonos celulares.

El arresto se concretó en el cruce de las calles Hornos y California. Allí, el personal de la Comisaría Vecinal 4D identificó al sospechoso, quien cuenta con antecedentes por lesiones graves.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue capturado a los pocos metros.

El modus operandi y la filmación clave

El hecho se originó cuando los delincuentes pactaron la compra de dos teléfonos de alta gama con la víctima, quien suma más de 72 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La cita se acordó en la esquina de Gonçalves Dias y Pasaje Jorge, lugar donde el vendedor fue amenazado y asaltado.

La causa cobró gran repercusión pública debido a que el damnificado registró con su teléfono celular todo el desarrollo del encuentro, incluyendo el momento de su propia huida luego de recibir un impacto de bala en la pierna derecha.

Las imágenes, posteriormente difundidas en las redes sociales de la víctima, resultaron fundamentales para que los investigadores lograran identificar a los agresores.

Dos detenidos a disposición de la Justicia

Con este procedimiento, ya son dos los detenidos por el ataque. Previamente, las autoridades habían arrestado a un joven de 21 años durante un allanamiento en un departamento ubicado en la calle Luna al 1700, señalado como el presunto autor material del disparo.

La investigación judicial se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 23, conducida por el fiscal Marcelo Retes. El caso fue caratulado de manera oficial como "robo a mano armada" y "lesiones".