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Miércoles, 20 de mayo de 2026

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EN BARRACAS

Trágico accidente: motociclista murió tras chocar contra un camión

La Policía de la Ciudad indicó que el choque se produjo entre las calles Iriarte y California, cuando el conductor de la moto circulaba por la autopista y no advirtió que un camión estaba parado sobre un costado, por un desperfecto mecánico.

Gabriel Arias

El barrio de Barracas fue el epicentro de un trágico accidente en el cual un motociclista de 35 años falleció tras chocar contra un camión que estaba detenido en la Autopista 9 de Julio Sur, lo que generó además largas demoras sobre la traza, en medio de la hora pico.

Fuentes policiales informaron que el incidente se produjo entre las calles Iriarte y California, cuando el conductor de la moto circulaba por la autopista y no advirtió que un camión de gran porte estaba parado sobre un costado, debido a un desperfecto mecánico, pese a que los ocupantes habían encendido las balizas.

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Tras el choque intervino personal de la autopista y efectivos de la Comisaría Vecinal 4D, quienes al verificar la gravedad del siniestro solicitaron la presencia del SAME aéreo, cuyos integrantes confirmaron la muerte del motociclista.

Asimismo, se aplicó el protocolo forense y se cercó la zona para el trabajo de la Policía Científica. Además, el SAME atendió a dos hombres de 42 y 43 años sin necesidad de traslado.

Carriles habilitados

En consecuencia, solo quedaron dos carriles habilitados en sentido hacia provincia, en un horario clave para el regreso y teniendo en cuenta que ocurrió poco antes del partido entre Boca y Cruzeiro de Brasil, por la Copa Libertadores, en el estadio la Bombonera, ubicada a unas pocas cuadras del lugar del accidente.

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