Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas: la situación ya fue controlada
El hecho ocurrió en un edificio ubicado en el cruce de la calle Herrera, donde acudieron servidores públicos de la Ciudad, efectivos de los cuarteles voluntarios de Barracas y de Vuelta de Rocha, y personal del SAME.
El incendio en una fábrica dedicada a la producción de bicicletas en el barrio porteño de Barracas motivó a que al menos siete dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaran a la zona para apagar las llamas, que finalmente fueron controladas tras varias horas de incertidumbre.
El foco ígneo se originó en el edificio ubicado en el cruce de la calle Herrera y la Avenida Suárez, donde acudieron los servidores públicos junto con efectivos de los cuarteles voluntarios de Barracas y de Vuelta de Rocha. Afortunadamente, no se registraron heridos.
Además del trabajo de los bomberos, personal del SAME se hizo presente en el lugar con ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad y brindar atención médica, aunque no fue necesario.
Según trascendió, las llamas ya fueron controladas, lo que evitó su propagación a inmuebles linderos, en una zona caracterizada por la presencia de galpones y establecimientos industriales.
Cabe destacar que las causas del incendio aún son materia de investigación. Mientras tanto, vecinos reportaron que el humo llegó hasta sus viviendas.