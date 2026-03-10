Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas: la situación ya fue controlada

El incendio en una fábrica dedicada a la producción de bicicletas en el barrio porteño de Barracas motivó a que al menos siete dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaran a la zona para apagar las llamas, que finalmente fueron controladas tras varias horas de incertidumbre.

El foco ígneo se originó en el edificio ubicado en el cruce de la calle Herrera y la Avenida Suárez, donde acudieron los servidores públicos junto con efectivos de los cuarteles voluntarios de Barracas y de Vuelta de Rocha. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Además del trabajo de los bomberos, personal del SAME se hizo presente en el lugar con ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad y brindar atención médica, aunque no fue necesario.

Según trascendió, las llamas ya fueron controladas, lo que evitó su propagación a inmuebles linderos, en una zona caracterizada por la presencia de galpones y establecimientos industriales.

Cabe destacar que las causas del incendio aún son materia de investigación. Mientras tanto, vecinos reportaron que el humo llegó hasta sus viviendas.