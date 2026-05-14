Una nena de 3 años murió en un incendio: su hermana gemela pudo ser rescatada por un vecino bombero

Una nena de 3 años falleció el último miércoles por la noche tras un feroz incendio que destruyó una vivienda en el barrio Villa La Selva, en la localidad de Salsipuedes, Córdoba.

El hecho, que conmociona a la provincia, tuvo un componente heroico y trágico: mientras una de las pequeñas perdió la vida, su hermana gemela logró ser rescatada de entre las llamas por un vecino que es bombero voluntario.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se desató cerca de las 21 en una habitación donde descansaban las menores.

Así quedó la vivienda tras el incendio mortal.

Ante el avance del incendio, un vecino de la zona intervino de inmediato: tras cortar el suministro eléctrico de la propiedad, logró ingresar y rescatar a una de las gemelas. Sin embargo, la densidad del humo negro le impidió localizar a la segunda niña en ese momento.

Minutos después, la menor fue hallada desvanecida y trasladada de urgencia al Hospital José Miguel Urrutia, donde los médicos confirmaron su deceso pese a las maniobras de reanimación.

Asimismo, varios efectivos policiales y civiles debieron ser asistidos por inhalación de monóxido de carbono en un dispensario local.

El desgarrador testimonio de un familiar de la víctima

Natalia, tía de las víctimas, reveló en diálogo con la prensa local un detalle estremecedor: la madre había logrado sacar a ambas niñas inicialmente, pero la confusión las llevó de vuelta al peligro.

"Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter", relató.

La mujer describió además el intento desesperado de la madre por salvar a la pequeña que quedó atrapada: "Se sacó la remera y se la puso en la boca para entrar a buscarla, pero ya no podía respirar".

La Justicia cordobesa trabaja sobre la hipótesis principal de un cortocircuito en el cableado de la habitación.

Peritos de Bomberos señalaron que la presencia de garrafas en el domicilio habría acelerado la propagación del fuego, convirtiendo la vivienda en una trampa mortal en cuestión de minutos.