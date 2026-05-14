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Jueves, 14 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Un perro atacó y mató a una nena de 4 años: creen que intentó tocarlo mientras el animal comía

La autopsia realizada a la víctima indica que la causa de la muerte fue un "shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda".

Gabriel Arias

Mientras la ciudad cordobesa de Cosquín aún se encuentra conmocionada por la muerte de Lara Monzón Molina, la nena de 4 años que falleció tras ser atacada por un perro, se conocieron los detalles de la autopsia realizada a la menor.

La Fiscalía del segundo turno de dicha localidad, a cargo de Silvana Pen, informó que la autopsia realizada al cuerpo de la víctima indica que la causa eficiente de la muerte fue un "shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda".

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Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que la necropsia permitió observar 14 lesiones profundas en cuello y cabeza, además de 18 excoriaciones, las cuales son características de estigmas de mordeduras.

Palabra de un testigo del ataque

Roberto, empleado del cementerio, dijo que es la primera vez que el animal se comporta de forma violenta: "El perro no es peligroso ni salvaje, siempre anda suelto y no había atacado a nadie antes. Pero para mí la nena le invadió su lugar y reaccionó así con ella".

El testigo del ataque sostuvo que "la nena entró al descampado de la marmolería, donde suele estar el perro, y ahí la atacó". "El perro estaba ensañadísimo. No nos dejaba entrar. Fui con un palo y una botella de agua para correrlo, cuando nos acercamos entre cuatro retrocedió. Lo primero que vi fue un charco enorme de sangre. No la toqué, pero quise ver si tenía signos vitales y no respiraba", describió.

Ante esa situación, dio aviso rápidamente al servicio de emergencias, a la Policía, a la Guardia Local y a Bomberos para que asista a la nena: "Le hicieron RCP, pero ya estaba muerta".

Hipótesis del caso

Aunque el hecho se encuentra en plena investigación, la principal hipótesis que se baraja es que la niña ingresó a un terreno baldío, cerca de su casa, y que en ese momento el perro estaba comiendo, ella se acercó y el animal la atacó de manera feroz.

Por el momento, según supo saber la Agencia Noticias Argentinas, se trata de establecer si el perro tenía dueño o era callejero.

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